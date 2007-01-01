Фильм недели


"Люди Икс: Дни минувшего будущего"

Люди Икс: Дни минувшего будущего В будущем – лагерь для интернированных, где живут мутанты, лишившиеся свободы. В настоящем – непрекращающееся противостояние с Братством злых мутантов во главе с Мистик. В прошлом – возможность предотвратить господство Стражей, а значит, грядущую для мутантов изоляцию. Благодаря своим способностям путешествовать во времени, Китти Прайд, живущая в будущем, предупреждает нынешних мутантов о том, что их ждет. Но этого недостаточно, ведь из грядущего в настоящее явились и силы зла.

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Top фильмы

"Девять жизней"

Девять жизней Том Марк невероятный бизнесмен! Его карьера в зените успеха, состояние исчисляется миллиардами, его компания вот-вот завершит самый высокий небоскрёб.

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"Ставка на любовь"

Ставка на любовь Костя и Давид – друзья детства, и вот спустя годы им, наконец, суждено проверить дружбу на прочность.

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"Блэки летит на Луну"

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23 января 2017 г.

Сыгравший агента ФБР в сериале «Твин Пикс» актер умер от рака Сыгравший агента ФБР в сериале «Твин Пикс» актер умер от рака
Американский актер Мигель Феррер (Miguel Ferrer) умер на 62-м году жизни. Об этом в ночь на пятницу, 20 января, передает ABC.

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10 января 2017 г.

Трамп ответил на критику актрисы Мэрил Стрип Трамп ответил на критику актрисы Мэрил Стрип
Избранный президент США Дональд Трамп обвинил в предвзятости актрису Мэрил Стрип, которая раскритиковала его во время 74-й церемонии вручения премии «Золотой глобус».

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10 января 2017 г.

Ведущий «Золотого глобуса» пошутил о вмешательстве Путина в голосование Ведущий «Золотого глобуса» пошутил о вмешательстве Путина в голосование
Американский комик Джимми Фэллон на открытии 74-й церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус» пошутил, что президент России Владимир Путин оказал влияние на результат голосования, сообщает Entertainment Weekly.

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10 января 2017 г.

Объявлена дата премьеры нового сезона «Твин Пикса» Объявлена дата премьеры нового сезона «Твин Пикса»
Третий сезон американского сериала «Твин Пикс» стартует 21 мая 2017 года. Об этом заявил президент телеканала Showtime Дэвид Нэвинс, передает Deadline.

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6 января 2017 г.

Сборы «<a class=light href="/film.aspx?id=24950">Викинг</a>а» составили около 700 миллионов рублей Сборы «Викинга» составили около 700 миллионов рублей
В третий день новогодних праздников кинотеатры собрали около 545 миллионов рублей.

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