Фильм недели


"Люди Икс: Дни минувшего будущего"

Люди Икс: Дни минувшего будущего В будущем – лагерь для интернированных, где живут мутанты, лишившиеся свободы. В настоящем – непрекращающееся противостояние с Братством злых мутантов во главе с Мистик. В прошлом – возможность предотвратить господство Стражей, а значит, грядущую для мутантов изоляцию. Благодаря своим способностям путешествовать во времени, Китти Прайд, живущая в будущем, предупреждает нынешних мутантов о том, что их ждет. Но этого недостаточно, ведь из грядущего в настоящее явились и силы зла.

Купить


 

Top фильмы

"Девять жизней"

Девять жизней Том Марк невероятный бизнесмен! Его карьера в зените успеха, состояние исчисляется миллиардами, его компания вот-вот завершит самый высокий небоскрёб.

подробнее

Купить

"Ставка на любовь"

Ставка на любовь Костя и Давид – друзья детства, и вот спустя годы им, наконец, суждено проверить дружбу на прочность.

подробнее

Купить

"Блэки летит на Луну"

нет коммента

подробнее

Купить

Киноафиша


Смотрите сегодня в кинотеатре "Лодзь" >>>

Скоро в кинотеатре "Лодзь" >>>

wap-сайт кинотеатра "Лодзь" >>>

Новости Последние новости в формате RSS 2.0

Подписаться на новости

Ваш e-mail:

6 января 2017 г.

Сборы «<a class=light href="/film.aspx?id=24950">Викинг</a>а» составили около 700 миллионов рублей Сборы «Викинга» составили около 700 миллионов рублей
В третий день новогодних праздников кинотеатры собрали около 545 миллионов рублей.

подробнее

20 декабря 2016 г.

Умерла голливудская актриса Жа Жа Габор Умерла голливудская актриса Жа Жа Габор
В Лос-Анджелесе (штат Калифорния) в воскресенье, 18 декабря, умерла голливудская актриса Жа Жа Габор. Как передает TMZ, она скончалась в возрасте 99 лет от сердечного приступа.

подробнее

9 декабря 2016 г.

В петербургском музее восковых фигур появится статуя Шнурова В петербургском музее восковых фигур появится статуя Шнурова
В Санкт-Петербурге отольют восковую фигуру лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова.

подробнее

9 декабря 2016 г.

Ди Каприо объяснил Трампу пользу защиты окружающей среды Ди Каприо объяснил Трампу пользу защиты окружающей среды
Американский актер Леонардо Ди Каприо рассказал избранному президенту США Дональду Трампу о пользе защиты окружающей среды для американской экономики.

подробнее

9 декабря 2016 г.

Названы худшие фильмы 2016 года Названы худшие фильмы 2016 года
Портал Business Insider составил список из 25 самых провальных кинокартин 2016 года. При создании антирейтинга издание использовало данные агрегатора рецензий Metacritic.

подробнее

Другие новости >>>

Анонс недели Анонсы в формате RSS 2.0

 