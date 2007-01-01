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Каждая книга для любого человека - индивидуальна. Но ведь и экранизации бывают удачные. Просто некоторым людям они подходят, а некоторым - нет

Автор:Moris

Фраза

- Не люблю я тебя, Митя.

- А раньше вроде любила.

- Раньше не знала, что не любила.



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