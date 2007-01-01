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последнее сообщение:
Каждая книга для любого человека - индивидуальна. Но ведь и экранизации бывают удачные. Просто некоторым людям они подходят, а некоторым - нет
Автор:Moris
- Дэниел, то, что ты сейчас сделал, незаконно в нескольких странах.
- Именно поэтому я счастлив, что живу в Британии.
В будущем – лагерь для интернированных, где живут мутанты, лишившиеся свободы. В настоящем – непрекращающееся противостояние с Братством злых мутантов во главе с Мистик. В прошлом – возможность предотвратить господство Стражей, а значит, грядущую для мутантов изоляцию. Благодаря своим способностям путешествовать во времени, Китти Прайд, живущая в будущем, предупреждает нынешних мутантов о том, что их ждет. Но этого недостаточно, ведь из грядущего в настоящее явились и силы зла.
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"Девять жизней"
Том Марк невероятный бизнесмен! Его карьера в зените успеха, состояние исчисляется миллиардами, его компания вот-вот завершит самый высокий небоскрёб.
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"Ставка на любовь"
Костя и Давид – друзья детства, и вот спустя годы им, наконец, суждено проверить дружбу на прочность.
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"Блэки летит на Луну"
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